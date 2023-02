Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Sede Cascavel. Foto: José Fernando Ogura/ANPr – 02/2019

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) abre no próximo dia 15 de fevereiro o período de inscrições ao Primeiro Processo Seletivo Simplificado de 2023 (PSS1-2023) para contratação de Agente Universitário por prazo determinado na Unioeste e Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP).

São dez vagas para contratação e formação de Cadastro Reserva. O candidato inscrito para a função, pode ser convocado futuramente nos termos informados no edital, conforme a necessidade da Unioeste-HUOP. O horário de trabalho ocorre de acordo com as necessidades do órgão requisitante da vaga, podendo ser no período matutino e/ou vespertino e/ou noturno e/ou em regime de escala, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

As vagas ofertadas são para assistente social, bioquímico, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta e nutricionista (nível superior), e técnico em laboratório, técnico em segurança do trabalho e técnico em enfermagem (nível médio). Os salários variam de R$ 3.628,63 a R$ 6.685,88 para 40 horas semanais.

O exame de seleção dos candidatos se constitui de etapa única: prova escrita (objetiva) de caráter eliminatório e classificatório para todas as funções com nota máxima 100 pontos e nota mínima de 50 pontos. Ela será realizada presencialmente no período da manhã do dia 26 de março no campus de Cascavel da Unioeste.

As inscrições vão até o dia 10 de março (sábado) e custam R$ 100,00 para nível médio e R$ 150,00 para nível superior. Além disso, as inscrições devem ser realizadas apenas de forma eletrônica pela internet no endereço www.unioeste.br/concursos.

Mais informações disponíveis no edital.