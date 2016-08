Anitta traz a “Bang Tour” em Curitiba

Anitta (foto: Divulgação)

Anitta, um dos maiores nomes da música atual, se apresenta pela primeira vez em uma das principais casas de espetáculos de Curitiba, o amanhã, às 23h, com a inédita Bang Tour, em promoção ao álbum Bang!.



Com realização da Massa Play, empresa do Grupo Massa que tem o objetivo de construir e fortalecer experiências culturais e de entretenimento, e da RW7 Production & Entertainment, a Bang Tour é a terceira turnê da cantora, que contou com a participação de diversos artistas em sua estreia, no Rio de Janeiro, como Nego do Borel, Projota, entre outros.



Com uma carreira repleta de hits, Anitta, também se destaca como dançarina. A coreografia de Bang é um dos momentos mais aguardados do show, que já foi reproduzida por diversos artistas, como Fátima Bernardes e Eliana.



Nesta turnê, a cantora reafirma a sua posição no meio musical, com sucessos que exaltam o empoderamento feminino, como Deixa Ele Sofrer e Cravo e Canela. Anitta ainda contou com o mesmo diretor de arte de Madonna, responsável pelos elementos pop art na criação visual, Os ingressos já estão disponíveis pelo Disk Ingressos.