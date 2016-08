Na TV, Haddad dirá que vai provar 'fez muita coisa em São Paulo' na crise

THAIS ARBEX SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nas inserções eleitorais que começam a ser exibidas nesta sexta-feira (26) em rede de rádio e TV , o prefeito Fernando Haddad (PT) usará o discurso de que conseguiu manter o ritmo de investimentos na cidade de São Paulo apesar da crise econômica que o país atravessa. "Vou poder te provar que, apesar da crise, nós entregamos muita coisa", afirma Haddad em um dos filmes de 30 segundos. "Estamos construindo uma cidade melhor, uma cidade mais humana, uma cidade que tem rumo", continua ele. A campanha de Haddad usará os primeiros programas eleitorais para apresentar a gestão do petista na capital. Por ter cortado investimentos em comunicação e publicidade, o prefeito tem dito que a população não sabe o que foi feito. "Pessoal, estamos começando uma nova campanha. É uma oportunidade de a gente conversar sobre a nossa cidade. Vou poder te contar o que a gente fez nesses quatro anos em áreas importantes, como saúde, educação, transporte público, moradia, cultura em todas as regiões da cidade", diz Haddad. Em outro filme, também de 30 segundos, um eleitor diz que Haddad prometeu na campanha de 2012 construir hospitais e pergunta: "Como está o andamento?" O prefeito, em frente ao hospital Vila Santa Catarina, no Jabaquara, Haddad diz: "Aqui na zona sul, inaugurei o primeiro hospital municipal especializado em transplantes, tratamento de câncer e grandes cirurgias." Haddad afirma também que o hospital de Parelheiros "será entregue em alguns meses" e o da "Brasilândia já está em obras".