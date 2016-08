Receita da HP cai e empresa corta 1.000 vagas no 3º trimestre fiscal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A receita da HP Inc., o braço de hardwares da antiga Hewlett-Packard Co, caiu 3,8% no terceiro trimestre fiscal, para US$ 11,892 bilhões. Com vendas em queda na comparação com o mesmo período de 2015, a empresa anunciou que cortou mil vagas de trabalho nos três meses encerrados em 31 de julho, elevando para 2.300 os cortes no ano. A venda de impressoras recuou 14% em relação ao terceiro trimestre fiscal de 2015, para US$ 4,423 bilhões. Já a receita com sistemas pessoais, que inclui computadores, permaneceu inalterada na mesma base de comparação, para US$ 7,5 bilhões. "O mercado permaneceu desafiador e, de alguma forma, volátil", afirmou o executivo-chefe da empresa, Dion Weisler, em conferência. "Nós temos mais trabalho a fazer." A HP anunciou que cortou cerca de mil vagas no terceiro trimestre fiscal, o que eleva para 2.300 o número de trabalhadores demitidos neste ano. A empresa, que tinha cerca de 287 mil empregados em 31 de outubro de 2015 -seu quarto trimestre fiscal-, afirmou em fevereiro que cortaria cerca de 3.000 empregos até o final deste ano fiscal.