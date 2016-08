Crescimento do PIB americano é revisado para 1,1% no 2º trimestre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O crescimento da economia americana foi revisado de 1,2% para 1,1% no segundo trimestre, de acordo com dados do Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulgados nesta sexta-feira (26). O PIB (Produto Interno Bruto) do primeiro trimestre também foi revisto para baixo, passando de 1,1% para 0,8%. O aumento do PIB no segundo trimestre reflete principalmente a melhora no consumo das famílias americanas e também o crescimento das exportações. Os dados foram ofuscados pela queda nos estoques das empresas, piora nos investimentos privados nacionais e estrangeiros e também pelos gastos de governos locais e estaduais. As importações do país aumentaram. O indicador ainda sofrerá uma segunda e última revisão, que será anunciada em 29 de setembro. A incerteza em torno da recuperação da economia americana fez o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) manter a taxa de juros na faixa entre 0,25% e 0,50% em julho. Embora autoridades do Fed tenham dito que continuam a monitorar de perto os dados de inflação e os acontecimentos econômicos e financeiros globais, indicaram menos preocupação com possíveis choques que possam tirar a economia norte-americana dos trilhos. A desaceleração econômica global, a volatilidade nos mercados financeiros e a incerteza sobre o impacto do referendo em junho que decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia forçaram repetidamente o Fed a postergar outro aumento de juros.