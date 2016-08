Na zona leste, Marta volta a pedir desculpas e critica a gestão da saúde, ponto fraco de Haddad

REYNALDO TUROLLO JR. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A candidata a prefeita de São Paulo Marta Suplicy (PMDB) adotou o mesmo tom penitente de seus programas de TV e rádio e disse nesta sexta (26), durante campanha em Ermelino Matarazzo (zona leste), que é preciso mudar e pedir desculpas pelos erros. "A rejeição a gente não sabe bem nunca de onde é. Tem uma questão das taxas na cidade, mas a gente não sabe. A gente tem que fazer o melhor que pode, se desculpar pelos erros, pedir para as pessoas olharem mais para os acertos e menos para os tropeços", disse Marta, ao comentar pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta. A peemedebista tem a segunda maior taxa de rejeição, de 32%, segundo o levantamento. Ainda conforme o Datafolha, Marta está em segundo lugar na disputa, com 16% das intenções de voto. À frente está Celso Russomanno (PRB), com 31%. Marta é lembrada pelos adversários pelas taxas que criou quando administrou São Paulo (2001-2004), como a taxa do lixo -da qual ela afirma se arrepender. A estreia de seus programas de TV e rádio, nesta sexta, também foi marcada por pedidos de desculpa por "erros" do passado. "Eu errei ao criar uma nova taxa quando eu era prefeita. Eu errei ao falar o que eu não devia quando eu era ministra. Eu espero que você sempre lembre dos meus acertos, mas eu peço desculpas pelos tropeços", disse Marta na TV. SAÚDE Ainda em Ermelino Matarazzo a candidata criticou o prefeito Fernando Haddad (PT) por supostamente não ter priorizado a área da saúde. Ela prometeu inaugurar no bairro o hospital Menino Jesus, um antigo hospital particular cujo prédio foi comprado em 2014 pela prefeitura e, até hoje, está fechado. "Ele [Haddad] tem outras prioridades. A população gostaria desse hospital, mas ele põe outra prioridade que é da cabeça dele. É ciclovia, agora propõe R$ 10 milhões para TV pública –uma TV que o povo já está dizendo que é a TV Haddad", disse. De acordo com o Datafolha, a avaliação da saúde é um ponto fraco da gestão Haddad: 38% dos eleitores consideram a saúde o principal problema da cidade. Questionada sobre suas propostas para essa área, Marta prometeu disponibilizar remédios para todos os postos de saúde em 30 dias, contratar 2.000 médicos e fortalecer o Programa Saúde da Família, além de concluir obras em andamento -ela citou duas UPAs (unidades de pronto atendimento), em Cidade Tiradentes e Parelheiros. A candidata, que é senadora, também comentou o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Disse que estará em Brasília na próxima semana para votar a favor da saída definitiva da petista.