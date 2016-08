Em programa eleitoral, Doria alfineta Haddad por ciclovia 'mal feita'; assista

THAIS BILENKY SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato João Doria (PSDB) alfinetará o prefeito Fernando Haddad (PT) no segundo programa de TV, que vai ao ar na noite desta sexta-feira (26). "Porque ciclovia é bom, mas ciclovia mal feita é ruim", diz o tucano na peça à qual a reportagem teve acesso. "Porque o prefeito precisa trabalhar mais, muito mais. Porque é preciso administrar melhor o dinheiro público." As ciclovias são uma das principais bandeiras do petista, que tenta a reeleição. O antipetismo tem sido uma das tônicas da campanha de Doria. A peça narra a trajetória do empresário, que começou como estagiário e prosperou na iniciativa privada.