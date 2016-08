Inter de Milão paga R$ 108 mi por Gabriel e quer jogador imediatamente

MARCEL RIZZO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Inter de Milão aceitou pagar 29,5 milhões de euros (108 milhões) para contratar o atacante santista Gabriel, o Gabigol, de 19 anos. O jogador está na Itália para os exames médicos e assinatura de contrato, como divulgado por rede social pelo clube italiano. Há apenas um impasse neste momento, que não interferirá na concretização do negócio: se Gabriel se apresenta em setembro, depois de defender a seleção brasileira pelas eliminatórias, ou no início de janeiro, permanecendo, dessa maneira, no Santos até o fim do Brasileiro. A Inter o quer agora, mas Gabriel viajou à Itália prometendo ao time brasileiro, que o revelou, tentar convencer os italianos a deixá-lo mais quatro meses na Vila Belmiro. O Santos está na quinta colocação da Série A, apenas quatro pontos atrás do Palmeiras, que lidera. Não há, ainda, concordância dos italianos, por exemplo, do valor que seria pago para a aquisição de um seguro para que o atleta jogue no Brasil por mais quatro meses. Gabriel Jesus, do Palmeiras, foi vendido durante a Olimpíada para o Manchester City por 32 milhões de euros (R$ 117 milhões), mas permanecerá no país até o fim do Brasileiro -Gabigol e Jesus formaram, ao lado de Neymar, o ataque do Brasil na campanha que deu o ouro inédito. Dos 29,5 milhões de euros da negociação de Gabriel, 18 milhões de euros (R$ 66 milhões) ficarão com o Santos, e o restante, 11,5 milhões de euros (R$ 42 milhões), para o jogador e seu estafe. O Santos enfrenta o Figueirense no domingo (28), 11h, ainda sem ter ideia se Gabriel estará em campo ou não, até mesmo para uma despedida, já que na segunda (29) se apresenta à seleção.