Com 3 gols de Lewandowski, Bayern de Munique goleia na estreia do Alemão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na busca pelo seu quinto título consecutivo do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique estreou na edição 2016/17 da competição com uma vitória por 6 a 0 sobre o Werder Bremen, em casa, nesta sexta-feira (26). Agora treinado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, que chegou para substituir Josep Guardiola, novo treinador do Manchester City, o Bayern desponta como o grande favorito para conquistar o 27º título do campeonato. E demonstrou isso nesta sexta. Com 13 minutos de jogo, o time da casa já vencia por 2 a 0, com gols de Alonso e Lewandowski. No segundo tempo, o Bayern encontrou ainda mais facilidades. Com um minuto, Lewandowski fez o terceiro gol da partida. Lahm, aos 21min, também deixou a sua marca. Ribery, aos 28min, anotou mais um. E ainda deu tempo de Lewandowski dar números finais ao confronto com um gol de pênalti. A primeira rodada do Campeonato Alemão terá continuidade no sábado (27) e termina no domingo (28). CAMPEONATO ESPANHOL A segunda rodada do Campeonato Espanhol acontece neste fim de semana e colocará frente a frente o Villarreal, de Alexandre Pato, e o Sevilla, de Paulo Henrique Ganso. Pato foi titular na primeira partida da sua equipe, contra o Granada, enquanto Ganso não saiu da reserva contra o Espanyol. A partida acontece no domingo, às 17h15 (de Brasília, com ESPN Brasil). Ainda no domingo, às 15h15 (com ESPN Brasil), o Barcelona visita o Athletic. Já o Real Madrid joga no sábado, às 15h15, contra o Celta (com Fox Sports). CAMPEONATO INGLÊS Tottenham e Liverpool fazem o principal jogo da terceira rodada do Campeonato Inglês. Os dois times se enfrentam no sábado, às 8h30 (com ESPN Brasil), em Londres. O Tottenham tem quatro pontos, enquanto o Liverpool, três. Favoritos ao título, Manchester United e Chelsea também entram em campo no sábado. O time de Antonio Conte encara o Burnley, às 11h (com ESPN Brasil), enquanto a equipe de José Mourinho enfrenta o Hull City, às 13h30 (com ESPN Brasil). CAMPEONATO ITALIANO Ainda sem Gabriel, que já está na Itália para fechar contrato, a Inter de Milão joga no domingo, às 13h (com ESPN+), contra o Palermo. Os dois principais jogos da rodada, porém, acontecem no sábado. Às 13h (com Fox Sports), a Lazio recebe a Juventus, grande favorita ao título. Logo em seguida, às 15h45 (com ESPN Brasil), o Napoli recebe o Milan.