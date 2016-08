Com ataque sob risco, Coritiba enfrenta o São Paulo fora de casa

Carpegiani: "Tem a preocupação, que se chama Kleber, ele não podia sequer ficar de pé” (foto: Divulgação/ Coritiba)

O Coritiba enfrenta o São Paulo neste domingo (28), no Morumbi, em São Paulo, e está com o ataque sob risco para essa partida. Um desfalque é certo: Evandro. Além disso, Kleber – artilheiro do time coxa-branca – é dúvida para esta partida, válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A perda de jogadores ofensivos incomoda por causa do rendimento ofensivo da equipe quando joga longe do Couto Pereira. Fora de casa, o Coritiba tem o terceiro pior ataque do Brasileirão, com 8 gols em 10 jogos. Apenas Figueirense e América-MG têm números piores. Por conta disso, o time coxa-branca venceu apenas uma partida fora de casa: 1 a 0 sobre o Santa Cruz.

Evandro foi chamado para participar de um período de treinos com a seleção brasileira, durante a preparação para dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. O atacante é um dos cinco nomes convocados para complementar os treinos nos próximos 10 dias; não está listado para os jogos. Ele já passou por essa situação com a seleção olímpica, neste mês. A tendência é que Iago o substitua no Coritiba.

Kleber, por sua vez, sofreu um pisão no jogo de quinta-feira (25), em que o Coritiba perdeu para o Vitória (2 a 1), pela Copa Sul-Americana. O impacto de sua ausência é grande, pois trata-se do goleador da equipe. “Vamos ver o que temos para montar a equipe. Tem a preocupação, que se chama Kleber, ele não podia sequer ficar de pé”, disse o técnico Paulo Cesar Carpegiani, que em seguida citou outro problema após a partida de quinta. “Ainda temos jogadores entrando em forma. O Neto Berola saiu por câimbras”. Sem Kleber, a tendência é que Vinícius entre na equipe.

No Brasileirão, o Coritiba está em 14º lugar, com 25 pontos. Uma derrota, aliada a resultados paralelos na rodada, pode colocar os coxas-brancas de volta na zona de rebaixamento.

São Paulo x Coritiba

São Paulo

Dênis, Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Carlinhos; Hudson, Kelvin, Thiago Mendes, João Schmidt e Cueva; Chávez. Técnico: Ricardo Gomes

Coritiba

Wilson; Dodô, Luccas Claro, Juninho e Juan; Edinho, João Paulo, Iago, Raphael Veiga e Neto Berola; Kleber (Vinicius). Técnico: Paulo Cesar Carpegiani

Árbitro: Francisco Carlos do Nascimento (AL)

Local: Estádio Morumbi, em São Paulo, domingo, às 16 horas