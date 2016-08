Cristóvão confirma time titular com Marlone e Cristian

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corintiano finalmente poderá ver Marlone como titular na tarde deste sábado (27). Depois de tanto gritar pelo meio-campista nos jogos, o torcedor assistirá ao time contra a Ponte Preta a partir das 16h com o atleta iniciando a partida ao lado de Cristian. O jogo é válido pela 22ª rodada do Brasileiro. Marlone ocupará o lugar de Romero, assim como foi no segundo tempo do jogo contra o Vitória. Já o volante é o substituto imediato de Bruno Henrique, que foi negociado com o Palermo. ‘Gostei da fluidez do nosso jogo contra o Vitória. O Marlone entrou muito bem no jogo, e o Cristian é experiente, sabe a maneira de jogar, espero que continue assim. Estou com uma grande esperança de evoluirmos nesse novo esquema‘, afirmou o técnico. A substituição do paraguaio, inclusive, adianta um problema que o técnico terá nos próximos compromissos, com a ida do atacante para a seleção do Paraguai. Cristóvão disse que explicou ao atleta o motivo da troca. ‘Toda vez que troco um jogador eu falo para eles e dou os motivos. E tem coisas que não precisa explicar. Romero é um jogador importante para nós, tanto que é a primeira vez que ele vai ficar fora. As oportunidades aparecem. Tem de ter continuidade‘, destacou. Além de Cristian e Marlone, Cristóvão também confirmou que voltará a escalar o time no 4-1-4-1, com Guilherme fazendo o papel de falso 9. ‘Desde minha primeira partida percebi isso, esse desequilíbrio. Consistência defensiva muito boa, mas pouco peso no ataque. Meu trabalho foi buscar isso, por isso fiz trocas. Em alguns jogos encaixou, em outros não. Minha busca é essa. Dessa última maneira que jogamos, gostei do volume de jogo sem perder as jogadas pelo lado.”