Cabeças de onça para venda são encontradas dentro de freezer no Pará

AGUIRRE TALENTO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Seis cabeças de onça dentro de um freezer foram encontradas numa operação de busca da Polícia Militar do Pará, nesta sexta (26), no município de Curionópolis (a 800 km de Belém), sob suspeita de que se destinariam a um esquema de venda de partes de animais silvestres.

Além das cabeças no freezer, a PM encontrou também cinco rolos de pele de onça pintada, quatro crânios de onças, oito pássaros de espécie nativa, seis canários, um crânio de jacaré, nove gaiolas e diversas patas de onças. As informações são da Secretaria de Segurança Pública do Pará.

Curionópolis fica no sudeste do Pará e integra a região conhecida como Amazônia Legal. As buscas tiveram a participação de cerca de 30 policiais militares e começaram depois que, durante a revista em um veículo, foram encontrados armamentos. A pista levou a PM uma serralheria que, na parte de trás, tinha três residências com material ilegal. Em uma delas foram encontradas mais de 50 espingardas, na segunda residência estavam munições e, na terceira, o freezer e os demais objetos da apreensão.

A PM prendeu três pessoas em flagrante, lavrado pela Delegacia de Parauapebas, que deve ficar responsável pela investigação de crime ambiental e posse ilegal de armas. Agora, a polícia buscará a participação de outras pessoas no esquema. Pela quantidade de armamento encontrado, os policiais suspeitam que a atividade já vinha sendo desempenhada há muito tempo pelo grupo.