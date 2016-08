Quina acumula e prêmio pode chegar a R$ 3,5 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4168 da Quina, sorteadas nesta sexta-feira (26) em Ipu (CE). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 3,5 milhões. A quadra teve 68 acertadores, que ganharão o prêmio individual de R$ 6.642,10. No terno, houve 5.316 ganhadores, que receberão cada um R$ 127,76. Outras 137.817 apostas receberão R$ 2,71 pelo duque. Os números sorteados foram: 04, 15, 31, 67 e 73. LOTOFÁCIL E LOTOMANIA Três apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 1406 da Lotofácil e receberão o prêmio individual de R$ 519.337,65. Os números sorteados nesta sexta foram: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24 e 25. No concurso 1687 da Lotomania, não houve vencedor nas duas principais faixas de premiação, a de 20 acertos e a de zero acerto. O prêmio acumulado para o próximo concurso é de R$ 1,8 milhão, segundo a Caixa. Os números sorteados foram: 00, 02, 16, 24, 28, 32, 33, 35, 37, 39, 44, 57, 65, 67, 71, 78, 81, 83, 90 e 98.