Unesp recebe pedido de isenção de taxa a partir da próxima semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesp (Universidade Estadual Paulista) receberá a partir do dia 1º de setembro os requerimentos de isenção e redução da taxa de inscrição do vestibular 2017, que este ano é de R$ 170. As inscrições acontecem até o dia 8 de setembro exclusivamente no site da Vunesp (http://www.vunesp.com.br/), fundação responsável pelo exame. Após se inscrever, o estudante deve imprimir e assinar o requerimento e enviá-lo pelo correio até o dia 9 de setembro, com os documentos comprobatórios solicitados no edital. Documentação fora do prazo, diz a Vunesp, não será considerada. Para os candidatos serem contemplados com isenção total da taxa, eles precisam morar no Estado de São Paulo ou estar vinculado a uma instituição de ensino, ter cursado todo o ensino médio em escola pública, privada com bolsa de estudos integral ou ter cursado Educação de Jovens e Adultos em rede pública, e ter renda mensal ou inferior a R$ 1.320, por pessoa. Para obter 50%, os candidatos devem estar matriculados no ensino médio ou em curso pré-vestibular e receber remuneração mensal inferior a dois salários mínimos (R$ 1.760) ou estar desempregado. A Unesp oferece ainda redução de 75% aos cerca de 500 mil alunos matriculados no último ano do ensino médio da rede pública do Estado. O período para cadastramento desses candidatos é o mesmo da inscrição dos pagantes de taxa integral, de 12 de setembro a 10 de outubro. A Vunesp lembra ainda que o candidato deve informar no ato da inscrição se realizará o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2016, para fins de apuração de classificação. PROVAS A primeira fase do exame será realizada dia 13 de novembro em 31 cidades paulistas e em Brasília (DF), Campo Grande (MS) e Uberlândia (MG). No ano passado, a fundação recebeu 103.694 inscritos para participar do processo seletivo. A prova de conhecimentos gerais será composta por 90 questões de múltipla escolha divididas igualmente em três áreas: ‘linguagens e códigos‘ (que engloba língua portuguesa, literatura, língua inglesa, educação física e arte), ‘ciências humanas‘ (história, geografia, filosofia e sociologia) e ‘ciências da natureza e matemática‘ (biologia, física, matemática e química). Nos dias 18 e 19 de dezembro, os candidatos selecionados realizarão a segunda fase do exame, com quatro horas e meia de duração cada dia. No primeiro, os estudantes responderão a 24 questões, sendo 12 de ciências humanas e 12 de ciências da natureza e matemática. No segundo dia, eles farão uma redação e responderão a 12 questões de linguagens e códigos. A lista de classificação geral será divulgada no dia 3 de fevereiro de 2017. VAGAS A Unesp oferece 7.365 vagas em 173 cursos de 23 cidades, sendo 45% (3.341 vagas) destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública. No ano passado, o sistema garantiu um mínimo de 35% das vagas de cada curso para alunos que fizeram todo o ensino médio em escola pública. ‘Isso ampliou a proporção destes alunos nos cursos da Unesp, que neste ano foi de 46,6% das vagas oferecidas‘, disse, em nota, a instituição.