Flamengo perderá Guerrero e Vizeu e prepara Damião para ser homem-gol

VINICIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo terá duas ausências importantes no setor ofensivo a partir de segunda-feira (29). Os atacantes Paolo Guerrero e Felipe Vizeu se apresentarão às seleções peruana e brasileira sub-20, respectivamente. Leandro Damião foi preparado pela comissão técnica para suprir os desfalques e funcionar como homem-gol. O camisa 18 atuou bem na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio e fez o primeiro gol com a camisa rubro-negra. A expectativa é a de que tenha mais oportunidades na sequência da temporada e não está descartada a possibilidade de atuar ao lado do titular Guerrero. Damião será o centroavante do Flamengo nos jogos contra Figueirense (31 de agosto, pela Copa Sul-Americana) e Ponte Preta (7 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro). A responsabilidade é considerável e os jogos funcionarão como uma "prova de fogo" para quem busca a volta por cima na carreira. "Precisamos estar atentos e buscar o time mais forte possível", comentou o técnico Zé Ricardo. Pela seleção peruana, Guerrero tem dois compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O primeiro será contra a Bolívia na quinta-feira (1º) e o segundo diante do Equador na terça-feira (6). A partida está marcada para às 23h15 (de Brasília). O tempo de recuperação é curto e torna improvável a presença do camisa 9 no dia seguinte contra a Ponte Preta, às 21h45, em Cariacica. Já Felipe Vizeu integrará a seleção brasileira sub-20 em dois amistosos preparatórios para o Sul-Americano da categoria no próximo ano. No dia 1º de setembro (quinta-feira), Brasil e Inglaterra se enfrentam no St. George's Park, o CT da seleção inglesa, com portões fechados. Já no dia 4 (domingo), o confronto será no Aggborough Stadium e aberto ao público. O jovem atacante estará no banco contra a Ponte Preta e será mais um na torcida por Leandro Damião.