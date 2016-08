Tiroteio deixa um morto e um ferido no Jacarezinho, no Rio

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um tiroteio na manhã deste domingo (28), no Jacarezinho, zona norte do Rio, deixou um homem morto e outro ferido. Segundo informações da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) do Jacarezinho, policiais faziam o patrulhamento em uma localidade conhecida como Beco do Corrimão quando foram surpreendidos por criminosos. Um homem que passava pelo local foi atingido e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Após buscas por hospitais da região, a polícia foi informada sobre a entrada de outro homem na Unidade de Pronto Atendimento de Manguinhos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. As vítimas não foram identificadas. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios. MORTE DE PM Na noite deste sábado (27), um policial do 21ª BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi morto por assaltantes enquanto atendia ocorrência de roubo de veículo. Carlos Henrique Martins da Silva, 47, tentava recuperar o carro roubado quando foi surpreendido pelos bandidos e levou um tiro na boca. Silva foi levado a um posto de saúde, mas não resistiu. Ele deixa mulher e duas filhas.