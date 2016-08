Estaleiro paranaense inicia exportação para América Latina

Produção de iates na unidade da Triton Yachts, em São José dos Pinhais (foto: Franklin de Freitas)

A Way Brasil, fabricante das lanchas Triton Yachts, instalada em São José dos Pinhais na Região Metropolitana de Curitiba, expande a sua atuação para a América Latina. Nos próximos dias, dois iates da marca de 24 e 27 pés serão enviados para a Argentina onde possui um distribuidor oficial, o tradicional estaleiro Bermuda.

“Trabalhar com a exportação já era uma das nossas estratégicas em estudo e finalmente se tornou um negócio viável e atrativo para a empresa. Outro fator bastante positivo é termos ao nosso lado a expertise do estaleiro Bermuda atuante no mercado argentino há mais de 50 anos. E a certeza de que a alta qualidade dos nossos produtos aliada aos valores competitivos irão agradar também o público argentino assim como tem conquistado os brasileiros”, explica Allan Cechelero, diretor de marketing do estaleiro Way Brasil/Triton.

A previsão, segundo a diretoria do estaleiro, é enviar até o final deste ano 12 embarcações para o país vizinho. Já para 2017 a estimativa é de que ocorra um crescimento de 80% nas exportações.

“Inicialmente nosso foco é a Argentina, mas há muitos outros países da América Latina com grande potencial para navegação. Estamos atentos para o crescimento do mercado náutico como um todo e queremos poder em breve ampliar ainda mais nossa área de atuação”, complementa o diretor.

A Triton Yachts possui em seu portfólio 14 modelos de lanchas de passeio de 20 a 50 pés. Design moderno, aproveitamento dos espaços internos e externos, conforto em todas as áreas, plataforma de popa com área gourmet (dependendo do modelo), excelente acabamento e customização de itens são algumas das características.

Instalado na região metropolitana de Curitiba, o estaleiro Way Brasil, fabricante da marca Triton Yachts, tem mais de 30 anos de tradição e já produziu mais de 1500 lanchas. Em seu portfólio estão 14 modelos de lanchas de passeio de 20 a 50 pés.