Sistema ajuda Simepar a prever raios

O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), ganhou um importante reforço tecnológico para incrementar a qualidade das previsões. O Sistema de Previsão Probabilística de Eventos de Raios (Sipper) é capaz de prever o comportamento futuro de uma tempestade de raios.

O Sipper rastreia por até três horas o caminho dos núcleos das tempestades elétricas a cada minuto e projeta seu comportamento na hora seguinte.

O sistema foi calibrado para ser alimentado por dados provenientes da Rede Nacional de Detecção de Descargas Atmosféricas (Rindat) e do serviço Global Lightning Dataset provido pela empresa finlandesa Vaisala. Ambos registram, em tempo real, o instante, a localização e as características elétricas das descargas atmosféricas ocorridas em uma região.

Informa, ainda, a possibilidade de ocorrência de picos de corrente elétrica e identifica os núcleos das tempestades, indicando a “idade” de cada raio: os mais claros são os mais “velhos” e os mais escuros são os mais “jovens”.

Entre as variáveis fornecidas pelo sistema estão a probabilidade maior ou menor de ocorrência do evento, posição geográfica delimitada por latitude e longitude, densidade (número esperado de raios por quilômetro quadrado), direção e velocidade de deslocamento.