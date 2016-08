Power Rangers na Capital

SAIBA MAIS Cultura nerd tem “esquenta”, marcha e carnaval em Curitiba

O Shinobi Spirit conta com diversas atividades, como desfile cosplay, concurso de karaokê, concurso de kpop, palestras, workshops, RPG, Card Games, Board games, Swordplay, campeonatos de games, entre outras. Além disso, reúne diversos fã-clubes e web celebridades, dubladores, humoristas e show de bandas.

Nesta edição o evento tem entre seus convidados as atrações internacionais Jason Faunt (Power Ranger Vermelho) e Blake Foster (Power Ranger Azul), a banda Bonde do Metaleiro, o rapper nerd Keonny, e outros convidados.

Serviço

Shinobi Spirit

Data: 8 e 9 de Outubro

Horário: 11:30h

Local: Paraná Clube

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 2377 - Água Verde - Curitiba – PR

Ingressos evento Shinobi Spirit: https://ticketbrasil.com.br/games-animes/4221-shinobispirit-curitiba-pr/

Site: http://www.sscwb.com.br