Vacinação contra a dengue entra na última semana

Esta é a última semana da campanha estadual de vacinação contra a dengue. Quem faz parte do público alvo nos 30 municípios que fazem parte da campanha devem procurar um posto de saúde paa receber a sua dose. Em Paranáguá, a cidade com maior número de casos e de mortes no último ano epidemiológico, até o fim da semana passada, a imunização estava muito baixa. Apenas 11% das 91 mil doses disponibilizadas para o município haviam sido aplicadas.

“Chegamos na reta final e a população precisa urgentemente se vacinar. O receio de parte da população com a vacina não se justifica, visto que ela é aprovada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde, bem como já foi testada por mais de 20 anos pelo laboratório fabricante antes de chegar aos pacientes”, disse o prefeito Edison Kersten na sexta-feira passada, apelando para que a população procurasse os postos de saúde.

Podem tomar a vacina gratuitamente em Paranaguá as pessoas que tenham idade de nove até os 44 anos, 11 meses e 29 dias. A campanha segue até o próximo final de semana. “A baixa procura prejudica não só os próprios pacientes, que contam com a chance de reduzir em 65% a possibilidade de pegar a doença, como também toda a população, visto que a vacina reduz radicalmente a transmissão viral da doença entre os munícipes”, diz mensagem da Prefeitura divulgada na sexta-feira. A campanha estadual começou no começo deste mês e vai até 3 de setembro.