Pesquisas, pesquisas...

... e mais pesquisas. A Sexta-feira e o sábado (26 e 27) foi movimentada na Justiça Eleitoral do Paraná. Nos dois dias, pelo menos 12 pesquisas foram registradas para medir o humor do eleitorado em todas as regiões do Paraná. De acordo com o site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), os levantamentos serão realizados esta semana em Cascavel, Curitiba, Campo Mourão (o município já tinha um registrado na quinta, 25, conforme adiantou a coluna), Palotina, Pontal do Paraná, Araucária, Tapejara, Francisco Alves, Sarandi, Maringá, Morretes e Cerro Azul.

Curitiba I

O Jornal Bem Paraná contratou a segunda pesquisa de intenções de voto dos eleitores de Curitiba neste pleito eleitoral. O levantamento, segundo o site do TSE, é específico para prefeito, no valor de R$ 18 mil, junto ao IRG Consultoria e poderá ser divulgado no dia 1º de setembro. O registro no TRE leva o protocolo PR-09227/2016.

Curitiba II

Na primeira pesquisa sobre para prefeito em Curitiba, contratada pela RPC/TV junto ao Ibope, o ex-prefeito Rafael Greca (PMN) aparecia em primeiro com 28% das intenções de voto, seguido pelo atual prefeito Gustavo Fruet (PDT) com 19% e Requião Filho (PMDB) com 16%. O deputado Ney Leprevost (PSD) aparecia em quarto com 6% das intenções de voto, seguido por Maria Victoria (PP) com 4%, Tadeu Veneri (PT) com 2% e Ademar Pereira (Pros), Afonso Rangel (PRO) e Xênia Melo (Psol), com 1% cada.

Multas em Paranaguá

O candidato a prefeito de Paranaguá Alceuzinho Maron (DEM) e o diretório municipal do DEM foram condenados a pagamento de multa de R$ 5 mil por propaganda eleitoral antecipada. A sentença, proferida sexta (26) pelo juiz eleitoral Rafael Braga, atinge ainda a Rádio FM Ilha do Mel, que veiculou a publicidade, e também terá que pagar multa de R$ 5 mil.

Conselho de Ética

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), decidiu representar a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) no conselho de ética da Casa. Voltou atrás, mas um colega de Renan já adiantou que o fará no lugar do presidente.

Impeachment

A presidente afastada Dilma Rousseff (PT) vai ao Senado nesta segunda (29), apresentar sua defesa contra o processo de impeachment contra ela, que está na última fase no Congresso Nacional. O governo do interino Michel Temer (PMDB), que assume em caso de afastamento definitivo, estima em 61 votos favoráveis. Para aprovar o impeachment, são necessários 54 dos 81 votos do Senado.

Candidatos

Levantamento da Confederação Nacional de Municípios aponta que 16.297 candidatos vão concorrer ao cargo de prefeito nas eleições de outubro. A CNM levantou os dados com base nos registros dos candidatos no TSE no último dia 22 de agosto e leva em conta apenas as candidaturas a prefeito com situação deferida ou aguardando julgamento pelo órgão.

Em Foz

Dos 284 candidatos em Foz, 83 são mulheres - 82 a vereadora e uma a vice-prefeita. Os números representam 29,2% do total das candidaturas e estão disponíveis para consulta no site do TSE. A cidade tem 165.730 eleitores aptos este ano, informa o jornal A Gazeta do Iguaçu. 90.581 são mulheres - 54,6% do total.