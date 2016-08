Redação Bem Paraná com Bandnews Curitiba

29/08/16 às 11:13 - Atualizado às 11:30 Redação Bem Paraná com Bandnews Curitiba

Bombas (foto: Franklin de Freitas)

Postos de combustíveis de vários bairros de Curitiba reajustaram o preço da gasolina em até R$ 0,40 nesta segunda-feira (29) para a surpresa dos consumidores. O Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Paraná (Sindicombustíveis-PR) não comenta preços, com a alegação de que o mercado é livre e o proprietário do posto é quem define o preço cobrado nas bombas. Não há qualquer justificativa para o reajuste, não houve nenhum aumento nas distribuidoras.

O valor do litro da gasolina em Curitiba, nesta segunda-feira, varia de R$ 3,57 a R$ 3,69.