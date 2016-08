Com saída de Gabriel, Santos abre nova disputa no ataque

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A saída do atacante Gabriel, o Gabigol, para a Inter de Milão abrirá no Santos uma nova disputa por uma posição no setor de ataque. Técnico do time, Dorival Júnior terá mais uma vez a responsabilidade de reorganizar a equipe sem que ela perca sua principal característica: o poder de ataque. A ausência, porém, não é nenhuma novidade, já que Gabigol ficou fora do time oito jogos por conta da sua participação nas Olimpíadas. Sem o atacante (além de Thiago Maia e Zeca), foram quatro vitórias, dois empates e duas derrotas em jogos do Brasileiro e da Copa do Brasil. Há quase dois meses no Santos, o colombiano Copete aparece como favorito para a vaga. Foi inclusive o titular do time no jogo contra o Figueirense, no último domingo, quando Gabigol fez sua despedida e iniciou no banco de reservas por conta da viagem da Itália para o Brasil. O colombiano, porém, vem alternando bons e maus momentos com a camisa alvinegra. Mal diante do Figueirense, deixou o campo no intervalo. E já não sabe o que é balançar as redes desde 24 de julho, quando marcou no triunfo sobre o Vitória. Nos últimos oito jogos, passou em branco. Caso Copete não convença, o atacante Paulinho –que já ganhou chances no time titular e não aproveitou –pode ser testado novamente. Já se quiser mudar a característica da equipe, Dorival Júnior pode ainda apostar no atacante Joel ou ainda avançar algum meia, como Jean Mota ou Emiliano Vecchio, que entrou bem contra o Figueirense. Dorival chegou a ter 'problema' semelhante quando Geuvânio e Marquinhos Gabriel deixaram a equipe, no início da temporada. O esquema com três atacantes, um aberto de cada lado, deu lugar a uma formação com dois meias (Lucas Limas e Vitor Bueno, hoje titular absoluto). A sorte de Dorival Júnior é que ele terá mais de uma semana para trabalhar o "novo time" do Santos. Isso porque a equipe da Vila Belmiro só volta a campo no dia 8, quando visita o Internacional no Beira-Rio pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.