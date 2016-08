Confiança no setor de serviços atinge maior nível desde fevereiro de 2015

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Índice de Confiança de Serviços no país subiu 2,8 pontos em agosto, para 78,8 pontos, sua sexta alta seguida e o maior patamar desde fevereiro de 2015, informou a FGV (Fundação Getulio Vargas) nesta segunda-feira (29). "As expectativas em relação à evolução dos negócios nos meses seguintes continuam melhorando para as empresas do setor de serviços. A avaliação mais favorável atinge a maioria dos segmentos pesquisados e influencia positivamente a intenção de contratações para os próximos meses", afirma o consultor do FGV/Ibre Silvio Sales, em nota. O IE-S (Índice de Expectativas) avançou 5,7 pontos e chegou a 87,1 pontos, enquanto o ISA-S (Índice da Situação Atual) caiu 0,2 ponto, para 70,9 pontos. O volume do setor de serviços do Brasil voltou a cair em junho, com baixa de 0,5%, após ter mostrado leve aumento de 0,2% em maio, segundo dados do IBGE.