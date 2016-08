Curitiba recebe Prêmio Cidades Sustentáveis por suas políticas públicas

(foto: Divulgação SMCS)

Curitiba acaba de receber mais um reconhecimento por suas políticas públicas. A cidade foi premiada nas áreas de Saúde, Educação para a Sustentabilidade e Cultura do Prêmio Cidades Sustentáveis (PCS), promovido pelo Programa Cidades Sustentáveis e Instituto Ethos, em parceria com diversas organizações da sociedade civil. Com isso, chega a 32 o número de distinções recebidas desde 2013 pela cidade em prêmios e rankings de relevância nacional ou internacional, em áreas como saúde, meio ambiente, governança, direitos humanos e acesso à informação.

O Prêmio Cidades Sustentáveis destaca os municípios que apresentaram políticas públicas bem sucedidas e resultados concretos nas seguintes áreas temáticas: Bens Naturais Comuns; Criança; Cultura; Educação para a Sustentabilidade; Esporte; Governança; Mobilidade; e Saúde.

Para definir as vencedoras, foram avaliados indicadores específicos de cada tema e as boas práticas desenvolvidas. O coordenador-geral do PCS e da Rede Nossa São Paulo, Oded Grajew, lembra que as gestões públicas têm sido muito criticadas, porém é importante também reconhecer e valorizar as boas práticas e as políticas públicas bem-sucedidas. “Queremos que essas boas práticas inspirem outros prefeitos e gestores públicos”, disse Grajew, durante a cerimônia de entrega do prêmio, realizado no dia , no Sesc Consolação, em São Paulo.

Curitiba dá o exemplo a partir de ações simples e eficientes no atendimento à população nas áreas de saúde, educação e cultura. No eixo transversal das boas práticas premiadas, a atual gestão imprime suas principais características: a atenção aos que mais precisam com um olhar mais humano e a participação comunitária nas decisões e diretrizes adotadas.

Saúde

Na área da saúde, Curitiba conquistou a terceira colocação entre 287 municípios brasileiros a partir da avaliação dos programas Saúde na Escola e Amamenta e Alimenta Brasil e da análise de alguns indicadores, como leitos hospitalares, gravidez na adolescência, mortalidade materna, equipamentos esportivos e unidades básicas de saúde.

De acordo com levantamento feito em 2015, 86% dos usuários das unidades básicas de Curitiba consideram o atendimento recebido como bom ou ótimo. “Estarmos entre as melhores cidades do país é um reconhecimento do trabalho que nossos servidores desenvolvem em todos os equipamentos de saúde e dos avanços de gestão que temos promovido na cidade. O empenho das equipes e a qualidade dos nossos serviços refletem nos indicadores e na satisfação da população que realmente busca atendimento na rede pública de saúde de Curitiba”, afirma o secretário municipal da Saúde, César Monte Serrat Titton.

O cuidado com a alimentação das crianças faz parte de um amplo trabalho desenvolvido na Secretaria Municipal da Saúde e em diversos setores da Prefeitura. A alimentação tem impacto direto na saúde das pessoas e hábitos corretos na infância são importantes para o resto da vida.

Em 2013, os nutricionistas da rede de saúde de Curitiba foram capacitados para serem tutores da estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, do Ministério da Saúde, reforçando e incentivando a promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável para crianças menores de 2 anos de idade. “Desde então, esses profissionais têm disseminado essas diretrizes para as equipes das unidades de saúde em que trabalham. Até dezembro de 2015, 2.999 servidores de 100 unidades já tinham sido capacitados e mais 684 devem ser preparados ao longo deste ano, atingindo toda a rede”, explica a coordenadora do Departamento de Atenção Primária à Saúde, Ângela Lucas de Oliveira.

Para garantir que toda a população tenha acesso a uma alimentação saudável, a Prefeitura também tem investido em outras frentes, como nos programas Nossa Feira, Saúde na Escola e Armazém da Família, com oferta de hortifrútis de qualidade a preços subsidiados.

O programa Saúde na Escola não está voltado apenas ao aspecto nutricional. Após a sua universalização na rede municipal de ensino em 2013, o programa está presente em mais de 400 instituições de Curitiba, com impacto em mais de 140 mil estudantes. Os jovens passam por avaliação oftalmológica, auditiva, bucal, nutricional, situação vacinal e biométrica e, quando necessário, são encaminhados para acompanhamento nas unidades básicas de saúde. Além de monitorar a saúde dos alunos e de capacitar profissionais da saúde e da educação para trabalharem em conjunto, o programa também estimula a promoção e a prevenção da saúde e a construção de uma cultura de paz nas escolas.

Educação sustentável

Em Educação para a Sustentabilidade Curitiba, apresentou o projeto “Bullying não é brincadeira” e o Projeto CEREJA - Centro Regional de Educação de Jovens e Adultos. O primeiro tem abre reflexão e diálogo sobre temas relativos ao bullying, a fim de sensibilizar sobre questões individuais nas escolas, estimulando na comunidade escolar e seu entorno a cultura de respeito às diferenças. Elaborado por profissionais da Coordenadoria de Atendimento às Necessidades Especiais, o projeto que iniciou em 2014 na Rede Municipal de Ensino de Curitiba e foi implantado em 142 escolas.

O Projeto CEREJA estabelece uma política educacional voltada a jovens, adultos e idosos, para ampliar a estrutura da educação madura e possibilitar maior acesso à escolarização. Para além do acesso, há a preocupação em promover a permanência e a continuidade dos estudos. Por isso, os CEREJAs contemplam todas as especificidades possíveis encontradas na educação de jovens e adultos, do ensino fundamental ao médio, incluindo a qualificação profissional, com convênio com a Secretaria de Educação do Estado.

Pensando na qualidade do atendimento, os CEREJAs proporcionam o acesso a diversas ações disponíveis no município e importantes ao público jovem, adulto e idoso, como o SINE Móvel; palestras da Secretaria Extraordinária da Mulher, da Secretaria do Trabalho e Emprego e da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) levando informações sobre direitos previdenciários e trabalhistas, entre outros; cursos de qualificação profissional promovidos pela FAS (Fundação de Ação Social) pelo PRONATEC e Rede Mobiliza; atividades culturais promovidas pela Fundação Cultural de Curitiba.

O diferencial na proposta destes centros regionais está na inserção da sala de acolhimento, espaço que promoveu a permanência dos estudantes nas turmas, pois permite aos alunos deixarem seus filhos sob os cuidados de um professor enquanto estudam. A sala de acolhimento proporciona um ambiente pedagógico agradável e lúdico acolhendo as crianças no período de aula dos seus pais.

Cultura

A premiação na área cultural veio com a gestão democrática da cultura, implantada em Curitiba, que tem como suporte o Programa “Participação Cidadã na Cultura”. O programa prevê a contribuição popular na construção, execução e avaliação nesta política pública, bem como a ampliação, o aprimoramento e o fortalecimento das ferramentas de transparência e dos canais de diálogo com os diferentes agentes culturais, com a sociedade e com instituições públicas e privadas.