Bellucci e Rogerinho são eliminados na estreia do Aberto dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os brasileiros Thomaz Bellucci, 65º do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), e Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, 108º do mundo, foram eliminados logo na estreia do Aberto dos Estados Unidos, nesta segunda-feira (29). Bellucci perdeu para o russo Andrey Kuznetsov (47º do ranking), por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6, 6/1 e 7/6, em duas horas e 56 minutos de partida. Já Rogerinho caiu diante do croata Marin Cilic (nono), por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/5 e 6/1, em uma hora e 58 minutos de jogo. "Comecei muito bem no jogo, com um break no primeiro game. Depois, ele [Cilic] passou a sacar e devolver muito bem e isso acabou fazendo a diferença. No segundo set não comecei tão bem, consegui me recuperar, mas acabou escapando o set. Apesar da derrota, acho que fiz um bom jogo contra um top 10 e isso me dá mais confiança para seguir trabalhando", disse Rogerinho. Ainda nesta segunda-feira, Rafael Nadal (quinto) estreou na competição sem grandes problemas e avançou para a segunda fase. O espanhol derrotou o uzbeque Denis Istomin (107º), por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/2, em duas horas e seis minutos de duelo.