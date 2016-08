Paulinho Mixaria traz humor à moda antiga e sem palavrões

(foto: Divulgação)

O divertido gaúcho já tem data marcada para retornar ao grande auditório do Teatro Positivo. Como virou tradição, o show na capital paranaense está agendado para dezembro, no dia 17, às 21 horas. Com repertório pra lá de renovado e os contos de maior sucesso da trajetória, Paulinho Mixaria chega na cidade com “Humor à Moda Antiga – Temporada 2016”, prometendo arrancar muitas gargalhadas da plateia. O show não tem censura, é indicado para a família toda.

Paulinho Mixaria tem cativado cada vez mais fãs pelo Brasil. No palco, ele vive o personagem do típico gaúcho do interior, com histórias de causos cotidianos, envolvendo situações engraçadas da política, da atualidade, e não deixa de fora nem as sogras, as quais ele vê com muito carinho.

O que mais alegra o comediante, sem dúvida, é a presença das crianças na plateia. Segundo Paulinho Mixaria, foi pensando nos pequenos que decidiu investir no humor sadio. “Fazer o humor, sem restringir nenhuma idade, podendo ver a presença das crianças, que assistem o meu show acompanhadas pelos pais e avós, me realiza no palco”, observa.

DATA: 17/12/2016

HORÁRIO: Início: 21h.

LOCAL: Teatro Positivo - Grande Auditório

ENDEREÇO: Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido

PROMOÇÃO: Pires Produções

DURAÇÃO: Aproximadamente 2 horas

INGRESSO: 1° lote – Plateia Superior - Meia-entrada (R$ 43,00) e Inteira (R$ 78,00). Os R$ 8,00 se referem à taxa de serviço do Disk Ingressos. Plateia Inferior - Meia-entrada (R$ 48,00) e Inteira (R$ 88,00). Os R$ 8,00 se referem à taxa de serviço do Disk Ingressos.