Definido o impeachment, Temer fará reunião ministerial

GUSTAVO URIBE E VALDO CRUZ BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente interino, Michel Temer, definiu seus primeiros passos como efetivo no cargo após a provável confirmação do impeachment de Dilma Rousseff no Senado. Ele pretende fazer nesta quarta-feira (31) uma reunião ministerial para dar a orientação geral sobre como será o governo peemedebista a partir de então e convocará, à noite, uma cadeia de rádio e TV para um pronunciamento à nação. Na fala ao país, insistirá na sua proposta de pacificação nacional, reafirmará seu compromisso com as reformas fiscais (teto de gastos e Previdência Social) e dirá que sua meta será a geração de empregos e retomada do crescimento da economia. Além disto, Michel Temer já definiu ainda que, após sua confirmação no cargo, anunciará ainda em setembro seu programa de concessões e privatizações e enviará ao Congresso a sua proposta de reforma da Previdência. O programa de concessão e privatização deve ser anunciado no dia 12 ou 13 de setembro e vai atingir cinco setores: óleo e gás, saneamento, infraestrutura, energia e mobilidade urbana. A orientação é transferir ao setor privado tudo que for possível. A reunião ministerial, com os ministros que estiverem em Brasília, será feita logo depois da votação no Senado Federal do julgamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Neste encontro, Temer vai também anunciar as linhas gerais para sua equipe da proposta de Orçamento Geral da União de 2017. Temer passou o dia em reunião com sua equipe e ligando para senadores para garantir que eles votariam a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O Palácio do Planalto continua avaliando que o placar da votação final deve registrar pelo menos 60 votos a favor do afastamento definitivo da petista.