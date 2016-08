Gil volta a ser internado em SP para tratamento de insuficiência renal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor, compositor e ex-ministro Gilberto Gil voltou hoje (30) a ser internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A informação foi confirmada por sua assessoria de imprensa, que disse que Gil está bem, mas decidiu ir ao hospital para novos exames após ter passado mal no sábado, no Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria, os exames são parte do tratamento que o cantor está fazendo para insuficiência renal. Gil teve enjoos no sábado (27) e adiou um show que estava previsto no Metropolitan, no Rio. A nova data para o show ainda não foi informada. A última internação do cantor foi no dia 29 de julho. Dias depois, em 5 de agosto, se apresentou na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos.