Museu promove palestra com Geraldo Leão

Hoje, das 10h às 12h, o artista Geraldo Leão ministra palestra no Museu Alfredo Andersen (MAA) sobre artes plásticas, técnicas, projetos e processo criativo. A entrada é gratuita. Geraldo Leão nasceu em Morretes-PR em 1957. Na década de 1980 graduou-se em Pintura e Desenho (Licenciatura) pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Em 2002 concluiu o Mestrado em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e em 2007 tornou-se Mestre em História na mesma instituição. Em paralelo, Geraldo atuou como ilustrador e diagramador em jornais e agências de publicidade até 1984, quando passou a dedicar-se exclusivamente às artes plásticas. Além disso, participou de inúmeras exposições no Brasil e no exterior.



SERVIÇO:

O quê: Palestra com o artista Geraldo Leão

Quando: Dia 31 de agosto, das 10h às 12h

Museu Alfredo Andersen

Mais informações: (41) 3222-8262 | (41) 3323-5148

Entrada gratuita



Rua Mateus Leme, 336, São Francisco. Curitiba-PR

Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 18h.

Sábados e domingos, das 10h às 16h

www.maa.pr.gov.br | maa@seec.pr.gov.br