Curitiba ganha 23 mil habitantes por ano

Curitiba está muito perto de atingir a marca de 1,9 milhão de habitantes, segundo estimativa do IBGE (foto: Franklin de Freitas)

Curitiba tem quase 1,9 milhão de habitantes, segundo dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estimativas publicadas no Diário Oficial da União indicam que a Capital tinha, em 1º de julho deste ano, 1.893.997 habitantes. No ano passado, a população era de 1.879.356. Contando as estimativas desde 2010, quando a Capital tinha 1.751.907 pessoas, a cada ano Curitiba ganhou em média 23,6 mil habitantes.

O IBGE também divulgou a população do Brsil e do Paraná. O Brasil tem 206,08 milhões de habitantes e o Paraná aparece como o oitavo Estado mais populoso, com 11,24 milhões de habitantes. No ranking dos estados, São Paulo é o mais populoso e tem 44,75 milhões de habitantes. Mais cinco estados têm populações que superam os 10 milhões de habitantes — Minas Gerais (21 milhões), Rio de Janeiro (16,63 milhões), Bahia (15,28 milhões) e Rio Grande do Sul (11,29 milhões).

Entre as cidades, São Paulo é a mais populosa e tem 12,04 milhões de habitantes (5,8% do total nacional). A capital paulista é seguida por Rio de Janeiro (6,5 milhões), Brasília (2,98 milhões), Salvador (2,94 milhões), Fortaleza (2,61 milhões), Belo Horizonte (2,51 milhões) e Manaus (2,09 milhões).



Emprego — O mercado de trabalho do país vive um “circulo vicioso”, com perda do poder de compra, queda da população ocupada, do trabalho com carteira assinada e em uma situação de estagnação onde nem mesmo o mercado informal consegue mais absorver os trabalhadores que perderam emprego.

A afirmação é do coordenador de Trabalho e Rendimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cimar Azeredo, ao comentar os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad Contínua), divulgados hoje (30), indicando que, no trimestre encerrado em julho, a taxa de desocupação chegou a 11,6% — a maior da série histórica iniciada em 2012 —, o equivalente a 11,6 milhões de desempregados.