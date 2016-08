R$ 68,5 milhões

Este é o montante repassado ontem (30) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a título de Fundo Partidário, aos 35 partidos com registro definitivo. A legenda que recebeu o maior montante em agosto é o PT, num total de R$ 9.052 milhões. Já o PSDB obteve R$ 6,7 milhões, o segundo maior montante, seguido do PMDB, que recebeu R$ 7,4 milhões. Completam o top 10 dos mais abastados: DEM, PP, PSB, PDT, PTB, PR e PPS.

Bloqueios

O TSE informa que 14 partidos tiveram valores bloqueados, no total de R$ 1.1 milhão, correspondentes aos votos dos parlamentares que migraram para o PMB, nos termos na Ação Cautelar nº 0600002-53.2016.6.00.0000 (PJe).

Mais pesquisa

O Datacenso Pesquisas e Tendências registrou ontem (30), no TSE, pesquisa sobre as eleições municipais de Curitiba. O levantamento, só para prefeito, será feito com 1,5 mil eleitores a partir de hoje (31) e poderá ser divulgado dia 05 de setembro (segunda-feira). A pesquisa, contratada pela Rádio e Televisão Iguaçu ao custo de R$ 13 mil, está registrada no TSE sob o número PR-04405/2016.

IRG

A pesquisa contratada pelo jornal Bem Paraná, sobre as eleições em Curitiba, poderá ser divulgada amanhã (1º), como havia antecipado a coluna. O levantamento, segundo o site do TSE, é específico para prefeito e está registrado no TRE com o protocolo PR-09227/2016.

Foz zero ...

Zero de candidatos. A coluna consultou ontem o site do TSE e constatou que não havia sido deferida nenhuma das cinco candidaturas postas em Foz do Iguaçu. Estão na fila de espera Chico Brasileiro (PSD), Paulo Mac Donald (PDT), Tulio Bandeira (Pros), Phelipe Mansur (Rede) e Sérgio Barros (PSC).

... Curitiba 6

Na capital, estão na fila de espera do deferimento Tadeu Veneri (PT), Maria Victoria (PP) e Afonso Rangel (PRP). Já confirmados estão Ney Leprevost (PSD), Ademar Pereira (Pros), Gustavo Fruet (PDT), Rafael Greca (PMN), Requião Filho (PMDB) e Xênia Mello (Psol).

Tá duro...

... mas tá fácil. O candidato Rafael Greca declarou que até agora arrecadou R$ 610 mil, deste total, R$ 600 mil de recursos próprios e R$ 10 mil de doações. Na outra ponta, o prefeito Gustavo Fruet, que declarou despesa de R$ 320.660,00, dos quais apenas R$ 20 mil de recursos próprios.

Sem adesivos

A prefeita de Campo Mourão e candidata a reeleição, Regina Dubai (PR), baixou decreto proibindo veículos com adesivos de campanha eleitoral, de servidores ou de cidadãos, em estacionamentos de prédios públicos. A medida é legal, mas um Bocudo de plantão diz que a decisão dela tem a ver com o grande volume de adesivos de adversários nos carros dos servidores.

Unespar

A Universidade, terceira maior do Paraná, realiza dia 27 de setembro a eleição de reitor e vice do quadriênio 2017-2020.