Exposição mostra 30 variedades

Cerca de 30 tipos de orquídeas vão estar em exposição no Shopping Jardim das Américas de amanhã até o dia 4 de setembro. O "Jardim das Orquídeas" estará no 1º Piso, e é uma promoção do empreendimento em parceria com a RF Orquídeas.

Além de conferir a grande variedade de flores, os clientes poderão participar no sábado e no domingo, às 15 horas, da Oficina de Cuidados com as Orquídeas, com Rogério Duilio Genari, biólogo e sócio-proprietário da RF Orquídeas. A inscrição é gratuita com 30 vagas por turma.

Durante a oficina, os participantes aprenderão os cuidados básicos para cultivar uma orquídea por longos períodos, e inclui como deve ser feito o corte e o replante.