Casemiro valoriza vídeos sobre tática que Tite envia por celular

GUILHERME SETO, ENVIADO ESPECIAL QUITO, EQUADOR (FOLHAPRESS) - Além de ter conversado com os jogadores por telefone ou pessoalmente antes de encontrá-los em Quito, o técnico da seleção brasileira, Tite, enviou vídeos e material sobre estratégia por meio do aplicativo WhatsApp. Segundo o volante Casemiro, do Real Madrid, a ideia do treinador ajuda no processo de preparação para as partidas contra Equador (1º) e Colômbia (6) pelas eliminatórias da Copa de 2018. " [Ele manda] vídeos em volta do trabalho dele, sobre o que ele vai pedir dentro de campo. Não tem segredo. Ele mandou vídeos do que vai pedir para nós dentro de campo. É importante chegar e já ter a filosofia que ele quer", explica o jogador após o treino fechado desta terça (30). A ideia do técnico é contornar a curta convivência com os jogadores ao máximo, e por isso ele tem adiantado o conteúdo tático por meio de telefonemas e mensagens. Sobre a possibilidade de atuar como primeiro volante no esquema 4-1-4-1 que provavelmente Tite colocará em prática na sua estreia, Casemiro diz que seria a opção ideal para ele. "Se for nesse esquema, vai ser mais ou menos como o Real Madrid joga. Estou preparado para fazer o que ele pedir. Não vou falar para vocês que é o 4-1-4-1, mas é claro que fico mais cômodo em desempenhar a função", explica, ressaltando que as diretrizes táticas de Tite não devem causar surpresa. "O futebol está assim. Todas as equipes marcam atrás da linha da bola, forte, e saindo no contra-ataque. Não tem segredo. O professor Tite está fazendo o que o mundo está mandando." Titular na equipe espanhola, o volante foi alvo de diversas propostas na última janela de transferências do futebol europeu, todas recusadas. Casemiro acredita viver o seu "melhor momento", diferentemente da seleção, sexta colocada nas eliminatórias e atualmente fora da zona de classificação para a Copa da Rússia. "O momento não é para dar espetáculo, sabemos disso. Temos que vencer e conseguir os três pontos. Temos que pensar jogo a jogo, e não na Rússia. Temos que pensar na vitória, e depois fazer o que o povo brasileiro espera da gente, que é jogar bem, dar espetáculo", afirmou o jogador.