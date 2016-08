Retração do PIB do Brasil é a mais forte da economia mundial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A retração de 0,6% do PIB brasileiro no segundo trimestre em relação aos três primeiros meses do ano foi a mais forte sofrida pelas principais economias globais no período. O resultado chama ainda mais atenção porque a maior parte do PIB global cresceu de abril a junho, ainda que em ritmo modesto. Além do Brasil, só Chile e México encolheram no segundo trimestre -o primeiro teve retração de 0,4%, e o segundo de 0,2%. No entanto, os parceiros latino-americanos vêm de uma longa sequência de crescimento. Os mexicanos acumulam 11 trimestres seguidos de expansão do PIB, e a série chilena é ainda mais longa, teve inicio logo depois da crise global de 2008-09. Já o Brasil vem de seis trimestres consecutivos de queda do PIB, feito que não tem paralelo entre as principais economias globais que já divulgaram o resultado do segundo trimestre. O dado mostra que os efeitos da crise global, ainda que não possam ser subestimados, não são o principal problema da economia brasileira, e sim os problemas internos. No segundo trimestre, por exemplo, a China cresceu 1,8%, mesmo ritmo das Filipinas, que só ficaram atrás da Indonésia, com alta de 4% no segundo trimestre, recuperando as perdas da retração no começo do ano. Na Europa, um dos principais destaques é a Espanha, com alta de 0,8%, confirmando o movimento de recuperação de uma das economias que mais sofreram com a crise de 2008.