Netflix confirma segunda temporada de 'Stranger Things' para 2017

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix confirmou nesta quarta (31) a estreia da segunda temporada de "Stranger Things" para 2017. De acordo com comunicado do serviço de vídeos sob demanda, os roteiristas e criadores Matt e Ross Duffer retornarão para a continuação. A princípio, estão confirmados nove episódios, que se passam no outono de 1984 e devem reverberar os eventos da primeira temporada. Em um vídeo (veja abaixo), a plataforma adiantou os nomes de alguns capítulos, como "A Plantação de Abóboras" e "O Irmão Desaparecido". Os irmãos Duff já haviam antecipado à imprensa americana alguns detalhes do que planejam para o novo ano da série. "A primeira temporada, na verdade, acontece ao longo de seis ou sete dias, é um período curto. Parte do que queremos fazer em uma hipotética segunda temporada é explorar a repercussão de tudo o que aconteceu", afirmou Matt ao site IGN. Na ocasião, o produtor também falou sobre o futuro da personagem Barb, que desaparece no mundo invertido e é dada como morta. "Barb não será esquecida. Vamos garantir que haverá justiça para ela", afirmou. A série explora os fenômenos sobrenaturais que envolvem o desaparecimento do garoto Will Bayers em uma cidadezinha de Indiana, nos EUA, em 1983, e ganhou popularidade por mesclar referências de produções icônicas dos anos 1980, apostando na nostalgia da audiência.