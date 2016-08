Capão Raso é o primeiro de sete terminais a receber wi-fi neste ano

(foto: SMCS)

A Urbs iniciou nesta semana a implantação de wi-fi nos terminais de transporte coletivo da cidade. O sistema já está funcionando no Terminal Capão Raso e a previsão é que mais seis terminais sejam contemplados até o fim deste ano. Os demais receberão a rede no primeiro semestre do ano que vem.



O serviço amplia a rede Passaporte Curitiba, que já garante acesso à internet gratuita em parques, praças, Mercado Municipal e em seis administrações regionais. Também há acesso à internet via wi-fi em 130 escolas municipais e na Rodoviária de Curitiba.



A novidade agradou usuários do Terminal Capão Raso por onde passam, por dia, em torno de 120 mil pessoas. O vigilante Daniel de Souza Pinto fez questão de testar a rede imediatamente. “Eu estava mesmo procurando um sinal para entrar na internet”, contou.



Usuário do transporte coletivo há anos, ele considera que o sinal aberto nos terminais significa um grande benefício para a comunidade. “Às vezes você precisa entrar em contato com um familiar e está sem crédito. Com internet, pode usar o Whatsapp. E a gente pode ganhar tempo, entrar no banco, fazer transferência, pagar conta, mandar recado, uma porção de coisas que a internet permite. Excelente iniciativa”, diz ele.



Lidiane Belegante Máximo, usuária do Capão Raso, também aprovou o novo serviço. “É muito bom, pode ter certeza de que vou usar muito. E gostei de saber que há outros lugares da cidade que também oferecem wi-fi. Isso é ótimo! Vou ficar de olho nos próximos terminais”, afirma. Além do Capão Raso, haverá wi-fi até o fim deste ano nos terminais Pinheirinho, Cabral, Boqueirão, Santa Cândida e Campina do Siqueira.



Conexão



Para utilizar o sistema, o primeiro passo é localizar, no celular, a rede Passaporte Curitiba e cadastrar nome, e-mail, CPF, endereço e uma senha. Depois, para acessar, será solicitado nome de usuário (que é o e-mail que foi cadastrado) e a senha. A partir daí, quando o usuário estiver em área coberta pela rede Passaporte Curitiba, bastará fazer o login com usuário (e-mail cadastrado) e senha.



Ao ter acesso à internet, o usuário pode também utilizar os aplicativos desenvolvidos pela Urbs para celular. Nesse caso, basta entrar no site da Urbs (www.urbs.curitiba.pr.gov.br) clicar em Móbiles e escolher o aplicativo.



Estão disponíveis o Itibus 3 (transporte coletivo em tempo real); Boletim do Transporte (alterações feitas nas linhas); Tabela Horário de todas as linhas; Cartão Transporte (extrato simplificado e saldo de créditos); Táxi Legal (informações do motorista e do veículo); e o Monitor Rod (chegadas e saídas de ônibus rodoviários em tempo real).



Totens



Além de wi-fi, que será implantado gradativamente em todo o sistema, os terminais de transporte também garantem informações para quem não tem celular com internet ou simplesmente prefere buscar a informação no próprio terminal.



Os antigos totens, instalados na década passada, receberam novo software e agora oferecem informações atualizadas aos usuários. Para acessar, basta tocar na tela sobre o serviço escolhido como horários e linhas de ônibus; extrato simplificado do Cartão Transporte; dados do táxi legal, onde é possível localizar, com foto e dados do veículo, todos os taxistas cadastrados na Urbs, e ainda o Boletim do Transporte onde são informadas todas as alterações – linhas, horários, trajetos, etc.



Nos totens também é possível saber o horário de tabela, as linhas integradas, o tipo de linha (Expresso, Ligeirinho, Alimentador, etc) e se aceita dinheiro e cartão.



“É bem interessante”, afirma Amely Bonato Batista que, junto com a filha Alanys, aproveitou para ver o extrato do seu cartão transporte. Digitando o CPF e o número do cartão, o cidadão tem acesso às movimentações mais recentes e o saldo do cartão.



Depois ela também consultou os horários de tabela do ônibus e em seguida conferiu o horário de saída do próximo ônibus, apresentado em tempo real em painéis eletrônicos instalados em todos os pontos de parada dos terminais.