Pinha e Pinhão são os nomes escolhidos dos mascotes da Oktoberfest Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

31/08/16 às 14:48 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação)

Os mascotes da Oktoberfest Curitiba, representado pelo casal de capivaras, já têm nome. A comissão organizadora da festa se reuniu na última terça-feira,30, na Mercearia Fantinato para avaliar as mais de 130 sugestões enviadas pelos internautas através do concurso promovido na página oficial do evento.

Pinha e Pinhão foram os nomes escolhidos para o casal de capivaras que vai representar a Oktoberfest Curitiba, que acontece entre os dias 8 e 10 de setembro, na Arena da Baixada - Anexo 9.

Segundo a organizadora da festa, Susan Klein, da Alô Eventos, o nome escolhido por votação da comissão não poderia ser mais sugestivo. “Pinha e Pinhão remetem à Araucária, que é a árvore símbolo do Paraná”.

O nome foi enviado pela internauta Larissa Prado, que ganhou quatro ingressos e mais R$100,00 de consumação na festa.