Semana da Pátria começa com o fogo simbólico

Desfile do Pinheirinho acontece sempre no domingo que antecede o 7 de Setembro e reúne mais de 20 mil pessoas a cada edição (foto: Franklin de Freitas)

A partir desta quinta-feira (1) começam as comemorações pela Semana da Pátria em Curitiba, que culminam com o desfile cívico-militar na próxima quarta-feira, dia da Independência do Brasil. A semana será aberta em solenidade com o governador Beto Richa, nesta manhã, às 10 horas, quando será aceso o fogo simbólico da Pátria. O evento acontece no Colégio Militar de Curitiba, no Tarumã. A solenidade é promovida pelo Governo do Estado e a Artilharia Divisionária da 5ª Divisão de Exército.

Nesta semana que antecede o feriado da Independência, as escolas da rede municipal também promovem práticas que reforçam o papel do civismo e da cidadania. “É importante promovermos ações que trabalhem o civismo e o protagonismo dos estudantes de forma interdisciplinar, conscientizando sempre sobre a importância da participação ativa, dinâmica e presente de todos na construção de uma sociedade com futuro promissor”, disse a chefe do Núcleo Regional do Pinheirinho, Michele Jaremczyk.

Na Regional Pinheirinho, a comemoração do Dia da Independência será neste domingo com o desfile “Brasil País Olímpico 2016”. Participam do evento escolas municipais, estaduais, particulares, Rotarianos, Escoteiros, integrantes das Forças Armadas, Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal. O público presente também poderá conferir a apresentações da Banda Lyra Curitibana, CTG 20 de Setembro.

O desfile cívico do Pinheirinho — que acontece na Avenida Winston Churchill a partir de 9h30 — já é tradicional em Curitiba, e costuma atrair até 20 mil pessoas entre participantes e público.

Entre as escolas municipais que compõem o desfile da regional Pinheirinho estão Rio Negro, Pedro Viriato Parigot de Souza, CEI José Cavallin, Tomaz Edison de Andrade Vieira, Cláudio Abramo, Umuarama, Maria Clara Brandão Tesseroli, São Mateus do Sul, Jornalista Osvaldo Arns, Leonor Castellando e Madre Maria dos Anjos.

No dia 7 de Setembro, acontece o desfile cívico-militar na Avenida Cândido de Abreu. Desfilam pela avenida representantes das Forças Armadas, das forças de segurança do Estado — PM, Polícia Civil e Bombeiros — e a Guarda Municipal, além de escolas das redes estadual e municipal assim como associações.

Os estudantes das escolas municipais Coronel Durival Britto e Silva, Miracy Rodrigues de Araújo e Leonor Castellano também irão participar do Desfile da Independência no Centro Cívico.