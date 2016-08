Terminal Capão Raso é o primeiro a ter wi-fi

Usuário precisa se cadastrar no site da Urbs (foto: Foto: Divulgação)

A Urbs iniciou nesta semana a implantação de wi-fi nos terminais de transporte coletivo da cidade. O sistema já está funcionando no Terminal Capão Raso e a previsão é que mais seis terminais sejam contemplados até o fim deste ano. Os demais receberão a rede no primeiro semestre do ano que vem.

O serviço amplia a rede Passaporte Curitiba, que já garante acesso à internet gratuita em parques, praças, Mercado Municipal e em seis administrações regionais. Também há acesso à internet via wi-fi em 130 escolas municipais e na Rodoviária de Curitiba.

A novidade agradou usuários do Terminal Capão Raso por onde passam, por dia, em torno de 120 mil pessoas. O vigilante Daniel de Souza Pinto fez questão de testar a rede imediatamente. “Eu estava mesmo procurando um sinal para entrar na internet”, contou.

Para utilizar o sistema, o primeiro passo é localizar, no celular, a rede Passaporte Curitiba e cadastrar nome, e-mail, CPF, endereço e uma senha. Depois, para acessar, será solicitado nome de usuário (que é o e-mail que foi cadastrado) e a senha. A partir daí, quando o usuário estiver em área coberta pela rede Passaporte Curitiba, bastará fazer o login com usuário (e-mail cadastrado) e senha.

Ao ter acesso à internet, o usuário pode também utilizar os aplicativos desenvolvidos pela Urbs para celular. Nesse caso, basta entrar no site da Urbs (www.urbs.curitiba.pr.gov.br) clicar em Móbiles e escolher o aplicativo.