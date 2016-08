Corinthians empata com Fluminense e leva vantagem para o jogo de volta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em má fase no Campeonato Brasileiro, o Corinthians obteve um bom resultado em sua estreia na Copa do Brasil, nesta quarta-feira (31). Em Mesquita, na região metropolitana do Rio, o time alvinegro empatou por 1 a 1 com o Fluminense. O placar dá ao Corinthians a possibilidade de se classificar para as quartas de final com um 0 a 0 no jogo de volta, em São Paulo, no dia 21. Um novo 1 a 1 levará a decisão para os pênaltis, e qualquer outro empate com gols classificará o Fluminense. Vindo de uma péssima atuação contra a Ponte Preta, no sábado (27), o Corinthians não se apresentou muito melhor no primeiro tempo no Rio. Com trocas de passes inócuas, o time não incomodava o Fluminense, sempre mais perigoso. O domínio dos cariocas não foi gigantesco, mas lhes permitiu criar boas oportunidades de gol, coisa que o Corinthians não conseguiu fazer. Gustavo Scarpa, o jogador mais talentoso do Fluminense, mandou um chute perigosíssimo de fora da área, que passou muito perto do travessão. Depois, ele participou do gol de abertura do placar, aos 37 minutos. O meia mandou um cruzamento para a área corintiana, Cássio não conseguiu tirar a bola de sua área e, pior do que isso, trombou com Gum e ficou caído no chão. Com o gol aberto, Marquinho fez 1 a 0 para os donos da casa. O goleiro corintiano reclamou muito de uma falta na jogada do gol, mas sem razão. Na segunda etapa, com Lucca no lugar de Guilherme, o Corinthians melhorou bastante. Muito mais agressivo do que no primeiro tempo, o time encurralou o Fluminense e mereceu o gol de empate, marcado por Rodriguinho aos 18 minutos, depois de receber um belo passe de Léo Príncipe. Na reta final do jogo, o time carioca voltou ao ataque, mas tropeçou em seus erros. Do outro lado do gramado, o Corinthians teve alguns contra-ataques muito promissores, todos arruinados pela imprecisão de seus atacantes, especialmente Lucca. FLUMINENSE Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Douglas, Cícero, Gustavo Scarpa, Maquinho (Danilinho) e Wellington; Henrique Dourado (Marcos Júnior). T.: Levir Culpi CORINTHIANS Cássio; Léo Príncipe, Yago, Balbuena e Uendel; Cristian, Camacho (Willians), Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Marlone (Giovanni Augusto); Guilherme (Lucca). T.: Cristóvão BorgesEstádio: Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ) Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha (GO) Gols: Marquinho, aos 37 min do 1º tempo; Rodriguinho, aos 18 min do 2º tempo Cartões amarelos: Cícero, Wellington, Marcos Júnior (F), Lucca, Cássio e Giovanni Augusto (C)