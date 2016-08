Flamengo vence Figueirense e garante vaga na Sul-Americana

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo colocou força máxima em campo nesta quarta-feira (31) e conseguiu o resultado que precisava para avançar na Copa Sul-Americana através de três golaços marcados por Everton, Jorge e Fernandinho --Rafael Silva abriu o placar para os visitantes. O time rubro-negro bateu o Figueirense de virada por 3 a 1, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), e se classificou pelo critério dos gols fora de casa, já que a primeira partida terminou com triunfo catarinense por 4 a 2. Agora, o Flamengo aguarda o adversário das oitavas de final. Real Garcilaso, do Peru, e Palestino, do Chile, decidem a classificação no dia 15 de setembro. O próximo compromisso do time rubro-negro será em 7 de setembro, quando volta a campo pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar a Ponte Preta, às 21h45, novamente em Cariacica. O Figueirense encara o Fluminense, sábado (3), às 16h, em Édson Passos. GOLAÇOS O Flamengo esteve em uma noite inspirada. Além de dominar o Figueirense, o time construiu o placar para avançar na Sul-Americana com três golaços. Everton, Jorge e Fernandinho fizeram a alegria da torcida em uma noite que vai ficar na memória em mais um capítulo da boa fase dos cariocas. RAFAEL SILVA O atacante do Figueirense abriu o placar aos 5min do primeiro tempo e provocou os rubro-negros ao fazer o gesto do facão no pescoço, algo que já havia realizado quando jogava pelo Vasco e ajudou a eliminar o Flamengo da Copa do Brasil. Foi punido pela arbitragem e nada mais fez até acertar Jorge com violência e ser expulso. Uma noite para esquecer. DOMIÍNIO O Flamengo foi o dono do jogo. O time sofreu com uma desatenção inicial que terminou no gol de Rafael Silva, mas depois tomou conta da partida e atuou boa parte do tempo no campo do Figueirense. Os cariocas pressionaram e foram com a vantagem para o intervalo com dois golaços marcados por Everton e Jorge. O predomínio continuou na segunda etapa até Fernandinho marcar mais um belo gol e colocar o Flamengo nas oitavas de final. FLAMENGO Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo (Alan Patrick), Willian Arão e Diego; Gabriel (Emerson Sheik), Everton (Fernandinho) e Leandro Damião. T.: Zé Ricardo FIGUEIRENSE Gatito Fernandéz; Ayrton, Werley, Bruno Alves e Marquinhos Pedroso; Renato (Nirley), Jackson Caucaia, Ferrugem (Jefferson) e Carlos Alberto (Ermel); Rafael Silva e Rafael Moura. T.: Tuca Guimarães Estádio: Kleber Andrade, em Cariacica (ES) Árbitro: Wilson Lamouroux Gols: Rafael Silva, aos 5, Everton, aos 13, e Jorge, aos 25 min do 1º tempo; Fernandinho, aos 26 min do 2º tempo Cartões amarelos: Leandro Damião, Willian Arão, Gabriel, Jorge (FLA), Rafael Silva, Carlos Alberto, Renato e Jackson Caucaia (FIG) Cartão vermelho: Rafael Silva (FIG)