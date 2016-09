Confira como preparar uma deliciosa Sopa de Pinhão com especiarias

(foto: Divulgação/Assessoria)



Confira como preparar uma delíciosa sopa de pinhão:

Ingredientes:

- 300g de pinhão cozido

- 1 litro de caldo de legumes

- 2 dentes de alho picado

- 1 ½ xícara de óleo de girassol

- 200g de cracóvia picada em cubos

- 1 pitada de canela em pó

- 1 pitada de cominho em pó

- 1 pitada de noz-moscada

- 4 folhas de couve fatiada

- Sal e pimenta a gosto

Rendimento 4 porções

Modo de preparo:

Aqueça o pinhão no caldo de legumes e bata no liquidificador. Reserve. Em uma panela, refogue o alho, acrescente a cracóvia e frite rapidamente. Despeje o pinhão batido, tempere com as especiarias, com o sal e com a pimenta. Em outra panela, aqueça o óleo e frite a couve até ficar crocante. Na sequência, coloque a couve em um papel absorvente e reserve. Sirva a sopa em pratos individuais e, por cima de cada um, coloque a couve crocante.