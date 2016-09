Mês também tem dourado e verde

SAIBA MAIS Setembro Amarelo é campanha contra o suicídio

Além do amarelo, o setembro também é dourado e verde. O Setembro Dourado tem como objetivo a luta e a prevenção do câncer em crianças e adolescentes. Para reforçar a importância do diagnóstico precoce da doença, o Hospital Erasto Gaertner ilumina sua fachada de dourado.

Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, em 2016 cerca de 12.600 crianças e adolescentes, com menos de 19 anos, serão diagnosticados com câncer. A chefe do serviço de Pediatria do Hospital.

Setembro também é usado como mês dedicado à conscientização para a importância do combate ao câncer colorretal. É o Setembro Verde. número de casos novos de câncer de cólon e reto estimado para o Brasil em 2016 é de 16.660 casos em homens e de 17.620 em mulheres.

Os dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que os tumores de cólon e reto em homens é o terceiro mais frequente na região Sul e o segundo com maior incidência entre as mulheres, sem considerar os tumores de pele não melanoma.