Manifestantes contra o presidente Michel Temer (PMDB) fizeram um verdadeiro "arrastão" na Avenida Vicente Machado nna noite deste domingo (4). Eles destruíram parte da sede do PMDB estadual com pichações e pedradas e mais alguns carros que estavam ali na frente. Na mesma rua, também depredaram com pedras o bar +55 na mesma rua e continuaram a avançar. Jogaram pedras no Banco Itaú e até mesmo na sede do Tribunal Regional do Trabalho. Os manifestantes também soltaram bombas.

Os atos de vandalismos aconteceram durante protesto que começou na Praça 19 de Dezembro, seguiu para a Praça Espanha e voltou para a Boca Maldita. A tropa de choque da Polícia Militar chegou a ser chamada, mas não chegou a atuar. Os cerca de 3 mil participantes, segundo os organizadores, dispersaram na Boca Maldita, onde os organizadores anunciaram o fim do protesto e prometeram "mais". Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, ninguém foi detido.

O que prometia ser apenas mais uma manifestação contra o presidente Michel Temer, começou tímida na Praça 19 de Dezembro, no Centro de Curitiba. Os manifestantes decidiram ir para a Avenida Batel e depois para a Praça Espanha. Foi quando passaram na frente da sede do PMDB e o vandalismo explodiu.

O evento no Facebook com o nome Fora Temer! Não tem Arrego contava 2.500 confirmações e 2.700 interessados. Para o mesmo horário está marcada o evento Avante | Levante feminista contra Temer, que conta com 527 confirmações. Segundo a sala de imprensa da Polícia Militar do Paraná, a corporação vai acompanhar o protesto para garantir a segurança.