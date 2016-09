Dólar sobe com cautela interna e baixa liquidez; Bolsa tem leve queda

EULINA OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda-feira (5) foi de pouca liquidez nas praças mundiais, uma vez que o principal mercado financeiro, o americano, ficou fechado por causa do feriado local do Dia do Trabalho. O dólar subiu quase 1% ante o real e atingiu o patamar de R$ 3,28 -é a maior cotação em mais de um mês. Também foi uma das maiores valorizações da moeda americana no mundo nesta sessão. Segundo analistas e operadores, permanece a cautela em relação ao cenário político. Os investidores estão céticos se o presidente Michel Temer vai conseguir unir sua própria base para aprovar as medidas de ajuste fiscal no Congresso. A equipe de análise da Guide Investimentos destaca a pressão da base aliada para que o governo envie a proposta de reforma da Previdência somente após as eleições municipais. "Apesar da tentativa de Temer de passar confiança ao mercado, o noticiário local mantém incertezas quanto ao 'timing' do ajuste", escrevem. As manifestações contra o governo Temer também estavam no radar do mercado. Também era motivo de incertezas a Operação Greenfield, da Polícia Federal, que investiga supostos desvios em fundos de pensão. Um dos alvos da operação é a J&F, holding controladora da JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo. O Ibovespa fechou em leve baixa, e as ações da JBS lideraram o ranking de maiores desvalorizações, com perda de mais de 10%. CÂMBIO E JUROS O dólar comercial encerrou a sessão em alta de 0,92%, a R$ 3,2830 -é o maior valor desde 28 de julho deste ano (R$ 3,2960). O dólar à vista ganhou 0,68%, a R$ 3,2716, maior cotação também desde 28 de julho (R$ 3,2792). O real teve a maior desvalorização global nesta sessão. No cenário externo, o dólar tinha comportamento misto frente às moedas emergentes. Pela manhã, como tem feito diariamente, o Banco Central leiloou 10.000 contratos de swap cambial reverso, equivalentes à compra futura de dólares, no montante de US$ 500 milhões. DÓLAR "O investidor teme uma nova crise política após o impeachment de Dilma Rousseff, com o novo governo mostrando fragilidade em relação à sua base aliada", afirma Reginaldo Galhardo, gerente de câmbio de Treviso Corretora. O mercado de juros futuros terminou em alta: o contrato de DI para janeiro de 2017 passou de 13,955% para 13,960%; o contrato de DI para janeiro de 2018 subiu de 12,520% para 12,540%; e o contrato para janeiro de 2021 avançou de 11,890% para 11,930%. Os investidores aguardam a divulgação, nesta terça-feira (6), da ata da última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), que manteve na semana passada a taxa básica de juros (Selic) em 14,25% ao ano. Boa parte do mercado espera um corte da taxa a partir de outubro, e a ata pode dar mais indicações sobre os próximos passos do Copom. O CDS (credit default swap) brasileiro, espécie de seguro contra calote e indicador de percepção de risco, no entanto, perdia 0,54%, aos 256,854 pontos. BOLSA Depois da alta de 2,37% na sexta-feira (2), o Ibovespa terminou a sessão desta segunda-feira em baixa de 0,08%, aos 59.566,34 pontos. Com o feriado nos EUA, o giro financeiro foi muito fraco, de R$ 3,66 bilhões. Os papéis ON da JBS lideraram as quedas do índice, com -10,04%, a R$ 11,20. A controladora da JBS, a holding J&F, foi alvo da Operação Greenfield, da Polícia Federal, que apura supostos desvios nos quatro maiores fundos de pensão do Brasil (Funcef, Petros, Previ e Postalis). No setor financeiro, Itaú Unibanco PN subiu 0,02%; Bradesco PN, +0,33%; Bradesco ON, +0,56%; Banco do Brasil ON, -0,96%; Santander unit, +1,65%; e BM&FBovespa, -0,44%. As ações da Petrobras avançaram 1,91%, a R$ 13,83 (PN) e 2,87%, a R$ 16,08, beneficiadas pela alta do petróleo no mercado internacional. As ações da Vale perderam 2,28%, a R$ 15,12 (PNA), e 1,86%, a R$ 17,90 (ON), seguindo a queda do minério de ferro na China. EXTERIOR Na Europa, a Bolsa de Londres fechou em baixa de 0,22%; Paris, -0,02%; Frankfurt, -0,11%; Madri, +0,50%; e Milão, +0,04%. Na China, o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve ganho de 0,17%. O índice de Xangai subiu 0,18%. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,66%.