Na próxima terça-feira, dia 13 de setembro, a Cyrela marca presença no lançamento da edição especial de Arquitetura e Decoração da revista Top View. Henrique Penteado Teixeira, gerente comercial da construtora, participa de um bate-papo sobre as tendências do mercado imobiliário com arquitetos e profissionais da área.

ESTRUTURA

Johnson Controls, fabricante da Baterias Heliar, anuncia duas mudanças na estrutura organizacional da empresa. Alex Pacheco assume o cargo de vice-presidente e gerente geral da empresa e Rodrigo Moreira passa à posição de diretor comercial para Aftermarket Brasil (mercado de reposição).

Alex Pacheco substitui Paulo Santos na função de VP e gerente geral, tornando-se responsável pelas atividades da empresa no Cone Sul - Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. Já Rodrigo Moreira, que antes ocupava o cargo de gerente nacional de vendas, se reportará diretamente ao novo vice-presidente da companhia.

PANDORA

A Joalheria PANDORA inaugurou nova unidade do Pátio Batel. No Brasil desde 2009, a Pandona fechou o ano de 2014 com 35 lojas no país. Em 2015, a joalheria praticamente dobrou este número, fechando o ano com 68 lojas conceito. Para 2016 a marca segue com o plano de expansão e tem o objetivo de inaugurar mais de 20 novas unidades.

NOVO ENDEREÇO

A Cosy Home, loja especializada em tecidos, papéis de parede e persianas, está atendendo em um novo endereço. A nova casa está localizada na Rua Bruno Filgueira, nº1352, no bairro Bigorrilho, e conta com cerca de 180 m² para oferecer ao público curitibano produtos das principais marcas e de designers nacionais e internacionais. Ao todo são mais de 10 mil opções de tecidos e mais de 450 catálogos de papéis de parede (com centenas de opções cada um), além de diversos modelos e acabamentos de persianas que continuarão disponíveis no novo espaço.

* "O Brasil na minha obra" é o tema da 35ª Semana Literária Sesc PR e XIV Feira do Livro Editora UFPR que ocorre simultaneamente em 22 cidades paranaenses, de 12 a 17 de setembro. Em Curitiba, o evento ocorre na Praça Santos Andrade.

* A campanha “Novos Sorrisos Todos dos Dias”, da Neodent, criada em parceria com a agência curitibana So What, conquistou nesta semana o Prêmio Best Mídia, promovido pelo Grupo de Mídia do Paraná, na categoria Out Of Home. A premiação reconheceu os principais profissionais da mídia no Estado do Paraná e os trabalhos desenvolvidos.