Cresce a adesão à greve; em Curitiba e Região 302 agências estão fechadas

A greve nacional dos bancários completou sete dias consecutivos nesta segunda-feira, 12. Em Curitiba e Região, das 532 agências bancárias, 302 estavam fechadas nesta segunda-feira, 12. Na semana passada eram 268, segundo o balanço do Sindicato dos Bancários de Curitiba e Região. No Paraná, houve aumento de 183% no número de agências fechadas em relação ao primeiro dia de greve, na terça-feira, 6. Mais de 14 mil trabalhadores aderiram ao movimento em 683 agências fechadas e em oito centros administrativos.

Na última sexta-feira, 9, a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) propôs reajuste de apenas 7% no salário e somente R$ 300 a mais no abono, o que não cobre, sequer, a inflação do período, já que o INPC de agosto fechou em 9,62%, e representa uma perda de 2,39% para cada bancário e bancária. Os cinco maiores bancos do país lucraram R$ 70 bilhões em 2015 e, ainda assim, demitiram mais de dez mil funcionários.

Uma nova rodada de negociação está marcada para esta terça-feira, 13, em São Paulo.

Para o bancário de Londrina, João Antonio Silva Neto, os banqueiros, parceiros do golpe e do governo Temer, assumiram a agenda do arrocho salarial e tentam impor um reajuste abaixo da inflação. “Precisamos derrubar esse golpe contra nossos direitos e, para isso, precisamos fortalecer nossa greve para arrancar um aumento real. Só a luta nos garante”, comentou.

Agências de Londrina fechadas.

Em Umuarama e Região, 75% das agências estão fechadas em cinco municípios. Amanhã, nesta terça-feira (13), a adesão deverá em ocorrer em mais duas cidades, chegando a 85% de agências paralisadas. A dirigente sindical Ana Paula Lorine, diz que é grande a insatisfação dos bancários com a proposta financeira, mas a maior preocupação é com o emprego.

“A mobilização precisa ser em torno de cada item da pauta de reivindicações. É muito mais difícil quando se tem que negociar algo especificamente com cada banco. Quando se tem uma adesão nacional negociando todas as nossas bandeiras, a categoria se fortalece como um todo”, observou Ana Paula.

A greve nos municípios de Toledo e Região chegou sétimo dia com 70% das agências fechadas. A maioria da população tem se mostrado favorável à paralisação e entendem que na atual situação não há outra alternativa, segundo avaliação de Isabel Cristina Gregório.

“As pessoas nos dão apoio e desejam sucesso. Este ano, as negociações estão ocorrendo de forma bem acelerada. A instabilidade política tem causado medo e insegurança aos bancários e, por conta disso, viram a necessidade de apoiar a greve. Mesmo não tendo muita adesão nos piquetes, os funcionários não estão forçando a entrada. Os bancários e bancárias sabem que se o índice de reajuste não atingir pelo menos a inflação, será um retrocesso. Estamos firmes na luta, tentando a cada dia construir uma greve envolvendo a categoria bancária e quem sabe atingindo 100% das agências”, disse Isabel.

A bancária da Caixa, Debora Zamboni, lembra que, neste ano, os funcionários do banco podem perder a PLR Social. “Diante do risco real e crescente de privatização da Caixa, os funcionários precisam aumentar a mobilização e a vigilância a todas as ameaças. O projeto de terceirizar todas as atividades é outro absurdo que vai exterminar o emprego dos bancários. Se não nos fortalecermos no movimento, não vamos conseguir o sucesso nas negociações, principalmente, na mesa especifica da Caixa. Esse ano a diretoria já avisou que não vai contratar nenhum funcionário. Só neste primeiro semestre, teve mais de dois mil funcionários da Caixa desligados e não houve reposição. Só a luta nos garante”, lembrou Debora Zamboni.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), assessorada pela Comissão Executiva dos Empregados (CEE) da Caixa enfatizam que “a defesa da Caixa 100% pública tem sido prioridade para os trabalhadores do banco, que lutam contra o seu enfraquecimento e reivindicam que continue sendo protagonista do desenvolvimento econômico e social do país, a exemplo do que ocorreu nos últimos 12 anos. Os empregados da Caixa têm lutado por um banco cada vez mais forte e estratégico para o Brasil, oferecendo crédito aos cidadãos, estimulando o consumo e produção e, consequentemente, o crescimento da economia”.

7º dia de greve.

Segunda-feira, 12 de setembro.

Centros administrativos: 8

Apucarana e região: 30

Arapoti e região: 33

Campo Mourão e região: 32

Cornélio Procópio e região: 34

Curitiba e região: 302

Guarapuava e região: 40

Londrina e região: 93

Paranavaí e região: 42

Toledo e região: 22

Umuarama e região: 55

Total: 683 agências