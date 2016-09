Carteiros fazem assembleia para deflagrar greve no Paraná

Redação Bem Paraná com assessoria

13/09/16 às 19:29 - Atualizado às 19:33 Redação Bem Paraná com assessoria

Funcionários dos Correios realizam nesta quarta-feira, 14, assembleias para deflagração da greve, aprovada para início a partir das 22 horas. Em Curitiba, a assembleia será na sede do Sidicato dos Trabalhadores dos Correios no Paraná (Sintcom-PR, à Rua Engenheiros Rebouças, 1595, às 15, 16, 17 horas e 18h30.

Os carteiros querem reajuste de 15% geral nos salários (9,5% referente a inflação do último período e 5,5% de ganho real) , R$ 300,00 de aumento linear no salário, vale-alimentação de R$ 45,00, vale-cesta no valor de R$ 400,00 e 15% de reajuste para os demais benefícios.