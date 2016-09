Estado dobra vendas para a Coreia do Sul

O Paraná duplicou as exportações para a Coreia do Sul nos primeiros oito meses do ano. Puxadas pelos embarques de farelo de soja, milho e couro, as vendas para o país asiático cresceram 106%, passando de US$ 120,2 milhões, para US$ 247,9 milhões, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).

As exportações para a Coreia do Sul foram as que mais cresceram no ano, seguidas pelas vendas para o Canadá, com avanço de 87,5%, e Taiwan, com aumento de 58%. Nos três países, as exportações foram impulsionadas pelas commodities agrícolas.

“Esses mercados ainda são pequenos para o Estado mas representam a diversificação de destinos dos produtos do Paraná”, diz o presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), Júlio Suzuki Júnior. De acordo com ele, o crescimento de mercados menores também tem ajudado o Paraná a ter um desempenho melhor do que a média brasileira nas exportações.

A Coreia do Sul subiu da 18ª para a 8ª posição entre os principais compradores dos produtos paranaenses. As vendas de cereais, principalmente milho, avançaram 348,65%, para US$ 24,9 milhões. Já a exportação de couro aumentaram 121%, para US$ 8,5 milhões.